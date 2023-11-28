Железнодорожный вокзал Сургута достроят в 2025 году

Строительство нового вокзала в Сургуте начнется только в следующем году. Сейчас инвестор ожидает получения разрешающих документов. Ожидается, что в 2025 объект начнет функционировать. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев во время прямого эфира.

«Подрядчик сейчас находится у нас в стадии выхода с глав госэкспертизы и, в принципе, уже со следующего года, я думаю, мы увидим хорошую динамику в строительстве. Этот вопрос держит на личном контроле губернатор, это должен быть современный, комфортный доступный для маломобильных групп населения объект. Поэтому я думаю, что все получится. Мы в 2025 году уже настроены ввести в эксплуатацию ж/д вокзал в Сургуте и параллельно также мы ведем работы по ж/д вокзалу в Пыть-Яхе», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Александр Лебедев.

Более подробно о сносе железнодорожного вокзала Сургута читайте в нашей «горячей теме».