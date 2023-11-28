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Жителям и гостям Сургута показали социальные проекты НКО

Выставка социальных проектов НКО состоялась в Сургуте

Жителям и гостям Сургута показали социальные проекты НКО
Фото: сайт администрации Сургута

В Сургуте состоялась масштабная выставка социальных проектов НКО. Участие в ней приняли более 40 общественных городских организаций социального, молодежного, спортивного, благотворительного направлений и национально-культурные автономии Сургута. Увидеть проекты смогли жители и гости города в ТРЦ «Сургут Сити Молл», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В этом году мы немного изменили формат проведения мероприятия. Выставку провели в ТРЦ «Сургут Сити Молл», потому что считаем, что это центр притяжения не только жителей Сургута, но и гостей города. Нам хотелось, чтобы у участников была возможность рассказать о своих достижениях, как можно большему количеству людей», – отметил заместитель главы города Михаил Гуменюк.

Он добавил, что 2023 год оказался успешным в плане грантовой поддержки некоммерческих организаций. Они получили семь грантов президента РФ, 20 грантов губернатора ХМАО и 16 грантов администрации Сургута.

На выставке оказались представлены фотографии, изделия ручной работы, оборудование и много другое. Экспертное жюри оценивало работы по нескольким критериям. Учитывалась широта целевой группы, на которую рассчитан проект, результативность, партнерские взаимоотношения, ресурсы, направленные на реализацию и потребность в проектах НКО со стороны населения.

По итогам выставки в номинации «Будущее Сургута», где оценивались НКО, проработавшие в городе менее трех лет, первое место заняло «Агентство креативных индустрий «КУЙ» с проектом «Новая история югорского ремесленничества». Второе место – «Центр поддержки семей «КРУГ НАДЕЖД» с инициативой «Я внук и я рядом!». Третье место завоевал Кыргызский национально-культурный центр «СУРГАТ – БИРИМДИК» (СУРГУТ-ЕДИНСТВО).

В номинации «Наставники» среди НКО, которые работают в городе уже более трех лет, выиграла организация МОО Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сургута. Второе место получил благотворительный фонд «Траектория Надежды» с проектом «Дарю еду». Третье место заняла «Федерация кикбоксинга» с проектом «Мастер класс по кикбоксингу».

Лидером народного голосования стал центр развития закаливания «Моржи Сургута» с проектом «Для сильных духом людей». Специальным призом от жюри отметили проект «Молодежно-досуговый клуб «СОЮЗОВЦЫ» общественной организации ТОС «СОЮЗ».


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Сегодня в 14:03, просмотров: 116, комментариев: 0
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