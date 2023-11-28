В Сургуте огласили итоги конкурса «Семья года-2023»

В Сургуте выбрали семью 2023 года. Ею стала чета Степиных, которая также победила в номинации «Многодетная семья». Результаты конкурса огласили в День матери в стенах театра СурГУ.

«Секрет нашей семьи: любовь и уважение. У нас пятеро детей. Мы очень рады победе. Очень приятно. Было интересно. Участие в конкурсе сплотило нас еще больше, каждый из членов семьи внес свою лепту в победу», – отметили супруги Степины.

Городской конкурс основан 23 года назад. За это время его участниками стали более 230 семей Сургута. В этом году на звание лучшей в Сургуте претендовали 14 семей, всего около 80 человек. Организаторами проекта выступили администрация Сургута, Городской культурный центр при поддержке департамента культуры и молодежной политики. Мероприятие проводится раз в два года с целью чествования семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.

«Конкурс проходил в три этапа: написание истории семьи, выставка «История семьи – история Сургута», где конкурсанты представили личные экспозиции своих увлечений, достижений. Третий этап – презентация творческой визитной карточки семьи на сцене. Выбирать победителя всегда сложно, видя с какой самоотдачей семьи принимают участие», – рассказала заместитель директора МАУ «Городской культурный центр» Яна Апанович.

Победителей определили в четырех номинациях. Семья Черепневых стала лучшей в номинации «Молодая семья», семья Федотовых – в номинации «Золотая семья», семья Курсановых – в номинации «Семья – хранитель традиций».

«В этот светлый и радостный праздник, в первую очередь, поздравления и слова благодарности всем мамам. Желаю любви, благополучия и здоровья на долгие годы! Отмечу, буквально на днях Президент Российской Федерации принял решение объявить 2024 год Годом семьи. Крепкая семья в основах государственной политики по сохранению традиционных ценностей обозначена как одна из важнейших основ. Это дополнительно подтверждает значимость и актуальность городского конкурса «Семья года», который имеет более чем 20-летнюю историю. Благодарю всех участников, организаторов, членов жюри», – подчеркнул директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов.

Всем участникам вручили дипломы и подарки от партнеров конкурса. «Семья года-2023» получила главный денежный приз в размере 150 тысяч рублей, а также право представить город на окружном конкурсе.