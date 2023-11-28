Айтишники из Сургута получили четыре награды на «Хантатоне - 2023»

Айтишники из Сургута завоевали четыре награды восьмого окружного конкурса разработчиков «Хантатон - 2023». Всего за победу боролись 500 программистов из разных городов Югры. Они трудились над созданием мобильных приложений, прототипов программ с использованием искусственного интеллекта, различных сервисов и агрегаторов.

«Результаты наших ребят вызывают гордость. В номинации "Юниор" 2-е место у команды "ISIP++". Команда "Untitled" удостоена спецприза. В номинации "Профи" у Сургута тоже две награды. 2-е место взяла команда "Знаем как выйти из vim". На первом – ребята из EDROSEMI», - написал глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Победителей из Сургута наградила губернатор ХМАО Наталья Комарова.