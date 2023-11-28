Завтра станет известна тема следующего года в ХМАО

На портале «Открытый регион – Югра» заканчивается голосование по выбору темы следующего года. Принять участие в итоговом рейтинговом голосовании можно до 29 ноября по ссылке: https://clck.ru/36k47J

По итогам общественного обсуждения югорчане предложили более двух тысяч вариантов. С ними работала экспертная группа, которая выбрала две наиболее частые, популярные и актуальные темы:

- Год единства и сплочения югорчан (Год Народного Сплочения в Югре);

- Год ответственного и гуманного отношения к животным.

Тема, которая наберет больше всего голосов, будет озвучена главой региона Натальей Комаровой во время ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Югры за 2023 год, обращения губернатора к жителям, инвестиционного послания на 2024 год.

Приглашаем сургутян принять участие в голосовании.