Сургут пользуется наибольшей популярностью у югорчан для покупки квартиры

Сургут пользуется наибольшей популярностью у жителей ХМАО для переезда внутри региона. Именно в этом городе иногородние югорчане чаще всего покупают себе недвижимость, сообщил Ura.ru риэлтер.

По его данным, на Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Вторым по популярности стал Нефтеюганск - на него приходится порядка 3% заявок югорчан, которые планируют переехать в другой город.

Что касается городов в других регионах страны, то чаще всего югорчане переезжают в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.