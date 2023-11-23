В Сургуте полным ходом идет возведение набережной у НТЦ

Партийный десант проинспектировал строительство участка набережной протоки Кривуля, вошедшего в «Карту развития Югры» - регионального компонента «Народной программы партии «Единая Россия».

Уже второй раз партийный десант осматривает строительство набережной, особое внимание уделили подъездным путям. Уникальность набережной в ее протяженности, она составляет 1542 метра.

Депутат Думы Югры Александр Сальников обратил внимание, что возведение данного объекта является частью подготовки инженерной и транспортной инфраструктуры для будущего научно-технологического центра и финансируется из федерального, окружного и муниципального бюджетов.

«В планах здесь - обустройство пешеходных тропинок, велодорожек. И даже, как сейчас я уточнил, предусмотрен спуск к воде для лодок. Что немаловажно для водомоторников, которые живут в Сургуте. Потому что таких организованных спусков у нас очень мало. Ждём окончания строительства», - поделился впечатлениями депутат Думы города Сургута Андрей Саликов.

Как отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, строительная готовность набережной – 41%. Уже завершаются работы по берегоукреплению. На сегодня погружено 1344 трубошпунтовых свай из 1700 запланированных по проекту. В этом году планируется завершить все работы по берегоукреплению, чтобы в следующем строительном сезоне летом выйти на объект с благоустройством. Стройка идёт по графику, рисков нарушения сроков нет. Завершить работы планируют до конца ноября 2024 года.

«Это будет красивая современная набережная, место отдыха наших горожан. Один из приоритетов в работе Команды Югры – создание комфортной городской среды для жителей Югры», - подытожила исполнительный секретарь Местного отделения партии Алена Соловьева.