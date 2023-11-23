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Суд Сургута вынес приговор по делу о взяточничестве в детском саду

В Сургуте замруководителя детсада и ее супруга отправили в колонию за коррупцию

Суд Сургута вынес приговор по делу о взяточничестве в детском саду
Фото: pixabay

В Сургуте суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции в детском саду «Аленький цветочек». Заместитель заведующей дошкольного учреждения и ее супруг признаны виновными в совершении нескольких преступлений: получении взятки в крупном и значительном размерах, превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что замруководителя детсада в период с февраля 2018 года по сентябрь 2019-го организовала фиктивные торги, составив подложные документы. В результате несколько предпринимателей смогли гарантированно поставлять в детсад товары и услуги по коммерчески выгодной им цене.

«За указанные действия женщина систематически получала денежное вознаграждение. В качестве посредника она привлекла своего супруга. Общая сумма взяток составила свыше 700 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 450 тыс. рублей. Она также не сможет занимать определенные должности в учреждениях образования и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Супруга югорчанки приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 163, комментариев: 0
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