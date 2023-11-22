Глава депздрава Югры раскрыл подробности строительства нового здания скорой помощи в Сургуте

В декабре 2024 года планируется завершение строительства нового здания станции скорой медицинской помощи в 31А микрорайоне Сургута. Новая станция скорой медицинской помощи позволит сократить в два раза время доезда на вызовы для жителей микрорайонов 30, 31Б, 32, 33, 34, 20, 20А, 19, 18. Именно в этих районах города происходит активная застройка и увеличение числа жителей. Об этом у себя в соцсетях завил глава депздрава Югры Алексей Добровольский.

Площадь здания составит 5 700 квадратных метров, в том числе теплый гараж для размещения 20 автомобилей скорой медицинской помощи. На новой подстанции будут трудиться более 200 сотрудников, здесь же разместится оперативный отдел для приема вызовов и передачи их выездным бригадам. Уже возведен монолитный каркас на уровне второго этажа, а также арочные конструкции помещения гаражного бокса. Выполнена кладка наружных стен первого этажа, идет установка оконных блоков, а в подвальном помещении уже провели штукатурные и электромонтажные работы, стяжку пола.

«В настоящее время служба скорой медицинской помощи Сургута выполняет более 120 тысяч вызовов силами бригад, расположенных на трех подстанциях. По завершении строительства бригады разместятся в четырех подразделениях, расположенных в разных районах города, при этом мощность нового подразделения составит до 60 400 вызовов в год. Отмечу, в период пандемии новой коронавирусной инфекции бригады СМП Сургута выполняли более 138 тысяч вызовов в год», – подчеркнул Добровольский.