Депутаты Сургута оценили ход ремонта проездов к школам и детсадам и внесли свои предложения

В Сургуте отремонтировали проезды к 12 образовательным учреждениям. Итоги кампании обсудили в ходе думского комитета по социальной политике.
Объекты образования, пути к которым в 2023 году приведены в безопасное состояние:
- СОШ № 45 (начальная школа);
- МОУДОД «Центр детского творчества»;
- МБДОУ ДС № 27 «Микки-Маус»;
- МБДОУ ДС № 48 «Росток»;
- МБОУ СОШ № 32;
- МБОУ СОШ № 46;
- МБОУ лицей № 3;
- МАОУ ДО «Технополис»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств №1»;
- МБДОУ ДС № 65 «Фестивальный».
Вне плана обновлены проезды к:
- МБДОУ ДС № 78 «Ивушка»;
- МБОУ СОШ № 5.
Депутаты внесли свои предложения. Например, народный избранник Андрей Саликов подчеркнул, что жители домов по улице Дзержинского не раз обращали внимание на ненормативное состояние дороги рядом с дошкольным отделением образовательного учреждения номер 12.
«Там покрытие в очень плохом состоянии, по этому поводу было обращение. Есть ли этот проезд, к чему он отнесен. Есть ли такая информация? Потому что вот я сам лично там ездил, там засыпали, видимо, крошкой, сейчас это в очень ненормативном состоянии», –поделился Андрей Саликов.
Его коллега, депутат Дмитрий Нечепуренко, выразил беспокойство о ремонте пешеходного моста в поселке Дорожном. Вопрос неоднократно поднимался в ходе комитетов в Думе Сургута.
«Для оценки необходимости пешеходного моста через дорогу по улице Замятинской требуется провести инструментальное обследование моста и его конструкций. Стоимость подобных работ в среднем составляет 700-800 тысяч рублей. Поскольку в 2023 году средства на инструментальное обследование моста и его конструкций не были запланированы, эти расходы будут учитываться при формировании проекта бюджета на 2024 год», – пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.
В первом квартале следующего года депутаты обсудят список внутриквартальных проездов, которые предстоит отремонтировать будущим летом.