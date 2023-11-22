Депутаты Сургута оценили ход ремонта проездов к школам и детсадам и внесли свои предложения

В Сургуте отремонтировали проезды к 12 образовательным учреждениям. Итоги кампании обсудили в ходе думского комитета по социальной политике.

Объекты образования, пути к которым в 2023 году приведены в безопасное состояние:

- СОШ № 45 (начальная школа);

- МОУДОД «Центр детского творчества»;

- МБДОУ ДС № 27 «Микки-Маус»;

- МБДОУ ДС № 48 «Росток»;

- МБОУ СОШ № 32;

- МБОУ СОШ № 46;

- МБОУ лицей № 3;

- МАОУ ДО «Технополис»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств №1»;

- МБДОУ ДС № 65 «Фестивальный».

Вне плана обновлены проезды к:

- МБДОУ ДС № 78 «Ивушка»;

- МБОУ СОШ № 5.

Депутаты внесли свои предложения. Например, народный избранник Андрей Саликов подчеркнул, что жители домов по улице Дзержинского не раз обращали внимание на ненормативное состояние дороги рядом с дошкольным отделением образовательного учреждения номер 12.

«Там покрытие в очень плохом состоянии, по этому поводу было обращение. Есть ли этот проезд, к чему он отнесен. Есть ли такая информация? Потому что вот я сам лично там ездил, там засыпали, видимо, крошкой, сейчас это в очень ненормативном состоянии», –поделился Андрей Саликов.

Его коллега, депутат Дмитрий Нечепуренко, выразил беспокойство о ремонте пешеходного моста в поселке Дорожном. Вопрос неоднократно поднимался в ходе комитетов в Думе Сургута.

«Для оценки необходимости пешеходного моста через дорогу по улице Замятинской требуется провести инструментальное обследование моста и его конструкций. Стоимость подобных работ в среднем составляет 700-800 тысяч рублей. Поскольку в 2023 году средства на инструментальное обследование моста и его конструкций не были запланированы, эти расходы будут учитываться при формировании проекта бюджета на 2024 год», – пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В первом квартале следующего года депутаты обсудят список внутриквартальных проездов, которые предстоит отремонтировать будущим летом.