К следующему году в Сургуте планируют устранить часть нарушений на школьных маршрутах

В Сургуте начали работу над устранением замечаний, выявленных после обследования школьных маршрутов, большинство из них касались отсутствия автобусных павильонов и освещения. Об этом стало известно в ходе думского комитета по соцполитике.

«В отношении многих работ вы сообщаете, что проводятся проектно-изыскательские работы. И только потом будет направлена заявка на дополнительную потребность в 2024 году. Подскажите, в какой срок выполнят работы?» – задала вопрос депутат Эмилия Трапезникова.

Представители администрации подчеркнули, что срок выполнения проектно-изыскательских работ составляет до трех месяцев. Однако, по мнению народного избранника Виктора Рябчикова, недостаточно просто установить освещение. Он напомнил о возможности установки информационных стендов для родителей и детей, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил дорожного движения.

«Студенты нашего университета разработали проект информационных блоков. Такие участки у каждой школы есть, где ребенок может перебежать дорогу в любом месте, это создает аварийные ситуации. Как вариант решения – установка этих блоков, чтобы было ясно и родителям, и детям, что здесь безопасно переходить. Я очень рассчитываю, что в декабре, когда будет рассматриваться вопрос по бюджету, меня услышат», – резюмировал он.