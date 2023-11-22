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В Сургуте на два года раньше завершат расселение ветхих домов

К лету следующего года в Сургуте планируют снести все аварийные и ветхие дома

В Сургуте на два года раньше завершат расселение ветхих домов
Фото: администрация Сургута

В Сургуте планируют избавиться от аварийных и ветхих домов к июню 2024 года. По сообщениям администрации, мероприятия по расселению находятся на завершающей стадии и проводятся с опережением установленных сроков. Только в 2023 в городе переселили 670 семей.

«Сургут в этом направлении идет семимильными шагами. В городе действуют две программы по расселению. В первую входят дома, признанные аварийными до 2017 года, во вторую – дома, признанные таковыми после 2017-го. Первая действует с 2019 года. Срок ее реализации – сентябрь 2025. К этому сроку должны быть ликвидированы все дома, которые были признаны аварийными до 2017-го. Сургут выполнит это обязательство на два года раньше. По второй программе у города также высокие показатели исполнения. К середине следующего года планируется расселить и снести все аварийные и ветхие деревянные дома», – отметил начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений Виталий Галиев.

По первой программе было необходимо расселить 1503 семьи. На начало 2023 года таких семей осталось 426. Из них 384 уже справили новоселье. Еще 18 – на стадии оформления документов. Остаются только те семьи, с которыми вопрос решается в судебном порядке, всего их 24. Жители не согласны либо с размером выплаты, либо с районом проживания. Причем, выплата, как отмечают в департаменте имущественных и земельных отношений, осуществляется из расчета 107 тысяч за квадратный метр жилья.

По второй программе, которая действует с января 2020 года, город обязан был расселить 852 семьи. На начало года оставалось 497 семей. Их них 284 переехали в новые квартиры или получили выплату по рыночной стоимости. Жилье для остальных 214 семей уже закуплено. Расселение запланировано на первый квартал следующего года.

Еще одно достижение города: в Сургуте отменена доплата за дополнительные квадратные метры для участников двух программ.

«Согласно законодательству, те, кто проживают в квартирах на условиях социального найма, жилье получают бесплатно, оплачиваются лишь дополнительные квадратные метры в новых квартирах собственниками частных квартир в аварийных домах. Сургут же освободил все категории граждан, которые проживают в аварийном жилье, от доплаты. Сначала эта мера действовала в отношении домов, признанных аварийными до 2017 года. В этом году после выделения значительного финансирования было решено освободить всех собственников от доплаты. Такая мера ускорила процесс расселения. Отмечу, всегда идем людям навстречу. Если есть возможность предусмотреть этаж, например, для многодетных семей или пожилых людей, стараемся помочь», – подчеркнул Виталий Галиев.

Напомним, в этом году у Сургута рекордный для города показатель и по сносу. На январь этого года оставалось снести 147 домов по двум программам, 76 уже снесли. Остальные будут демонтированы в 2024 году.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 96, комментариев: 0
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