В Сургуте прошел хакатон Digital Challenge

18-19 ноября в Сургуте прошел очередной 24-часовой хакатон Digital Challenge. Его провели СурГУ, проект «Лаборатория научно-технического творчества «ArtLab», АНО «Интеллектуальный клуб» и «Школа 21», на базе которой прошло мероприятие.

В начале участники прослушали несколько мастер-классов, призванных помочь в решении предстоящих задач и защите результатов. Затем они получили задания, которые решали с 12.00 субботы по 12.00 воскресенья. В хакатоне приняли участие 18 команд, состоящих из студентов и школьников. Учащиеся вуза могли оставаться на площадке «Школы 21» в течение всех 24 часов, а школьники уходили ночевать домой.

Призовой фонд хакатона Digital Challenge составил 180 тысяч рублей. Более половины от него получили победители:

1 место – Kepler – 50 тысяч рублей и спецприз от партнеров

2 место – Fazbear.JS – 25 тысяч рублей и спецприз от партнеров

3 место – р3кл4мн03_4г3нтст80 – 25 тысяч рублей

Кроме того, денежные призы и специальные подарки от партнеров мероприятия получили еще 11 команд.