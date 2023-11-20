В администрации Сургута напомнили об информировании во время актированных дней

Информирование населения об актированных днях в период низких температур осуществляется в соответствии с совместным приказом Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Согласно приказу, принятие решения об актированных днях происходит в автоматическом режиме два раза в сутки на основании данных о погоде, полученных в 05.50 для первой смены и 11.30 для второй смены с учетом погодных условий (температура, скорость ветра) в конкретном населенном пункте.

Информация об объявленной актировке первой смены доступна до 10.00, второй смены до 18.00 текущего дня в мобильном приложении «Госуслуги Югры» (раздел «Актированные дни») или в сервисе «Актированные дни».

С целью дополнительного информирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» доводит информацию об актировках до населения через средства массовой информации. 20.11.2023 ЕДДС информацию об актировках для первой и второй смен не получала.

По всем вопросам можно обратиться на телефон технической поддержки пользователей инфраструктуры электронного правительства по телефону горячей линии 88003012599, в период с понедельника по пятницу с 08.30 до 16.30.