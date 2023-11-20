Редкое явление гало попало на камеру в Сургуте

Жители Сургута сегодня утром могли увидеть редкое оптическое явление - гало. Снимком, который сделал городской фотограф Рамиль Нуриев, поделился глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«Сегодня сургутяне могли наблюдать довольно редкое явление – гало. Это оптическое явление происходит из-за преломления света через кристаллы льда. Несмотря на то, что световое кольцо держалось недолго, фотограф Рамиль Нуриев успел его запечатлеть», - написал мэр города.

Гало - это оптическое явление, которое появляется при взаимодействии света с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере. Как правило, гало можно увидеть в начале морозных дней.