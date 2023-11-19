Проблемный паркинг в ЖК «Возрождение» ввели в эксплуатацию в Сургуте

64 дольщика Сургута получат места в паркинге в ЖК «Возрождение». Строительство проблемного объекта завершилось спустя семь лет. Администрация Сургута дала разрешение на эксплуатацию всех участков подземного паркинга, сообщает региональный Фонд защиты прав дольщиков.

«Обладателями своих машино-мест станут 64 гражданина, более 7 лет назад заключивших договоры долевого участия с застройщиком ООО «СеверСтрой» (директор Богдан Нестор). Напомним, застройщик был признан банкротом, а подземная стройка заморожена», - говорится в сообщении.

Паркинг в ЖК «Возрождение» – один из 6 югорских объектов, состоящих в Едином реестре проблемных объектов. Это единственный паркинг в реестре, остальные пять объектов - жилые дома. Сегодня в списке дольщиков, права которых требуется восстановить, числятся 672 человека. Благодаря завершению строительства паркинга список сократится до 608, уточнили в фонде.