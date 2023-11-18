Полицейские в Сургуте проводят рейды по неблагополучным семьям

В Сургуте 14 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по отношению к детям. Кроме того, трое горожан были наказаны за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Один гражданин привлечен к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах.

«С целью предупреждения пьянства и наркомании полицейские ежедневно посещают по месту жительства родителей, состоящих на профилактическом учете и подростков, поставленных на учет за потребление алкогольных напитков, наркотических средств и токсических веществ. За один день стражи порядка посетили более 20 семей», – подчеркнули в УМВД города.