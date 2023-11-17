Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 ноября

Музыкальная программа «Джазовая мозаика»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

18 ноября Культурный центр «Порт» приглашает сургутян и гостей города на музыкальную программу «Джазовая мозаика».

В этот вечер в «Порту» прозвучат джазовые стандарты и песни в стиле джаз в исполнении студентов и преподавателей Сургутского музыкального колледжа и солистов студии вокала Елены Коваль.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

18 ноября в Невесомости состоится очередной праздник музыкального безумия - великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором традиционно выступят звёзды сургутского андеграунда и подающие надежды фрешмены.

В этот судьбоносный день на сцене Ненвесомости выступят группы «Эмпатия» и «Автобус номер 6», рэп-исполнители Kroy, Звукозависимый и Ariven, акустические артисты Владос, «Подъездный неоконцептуализм» и «Грязный изменник!», а также стихи от «Сезонной терапии» и, конечно, трэш-кабаре с турбошансоном от Кабана.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300 рублей, в день мероприятия – 400 рублей. 16+

Выставка «Сквозь время»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Галерея «Стерх» представляет творчество членов Союза художников РФ Сергея и Елены Прудниковых, отца и дочери (Чита – Санкт-Петербург) – живопись 1970-90-х и графика 2010-х годов. Произведения создавались в разные времена («застой», перестройка, 1990-е годы, наши дни) и отразили их приметы.

Показ творчества советских художников, представляющих региональное искусство – редкость для Сургута. Один из них – читинский мастер Сергей Прудников (1948-2002). Его работы представлены в дальневосточных музеях. Пожалуй, самая яркая тема Прудникова – «художник в мастерской», про ценность творчества, высокое служение искусству, удивительный мир мастерской ХХ века. Живопись и романтическая, и суровая, и театральная по духу.

Связь с искусством того времени и регионом сохраняет художница Елена Прудникова. Она окончила с Золотой медалью Российскую академию художеств. Получала награды за участие в международных выставках пастели. Её жанры – женский портрет, городской пейзаж. Её темы – паузы жизни, соседство старого и нового, мир молодых людей. Мастерские, эффектные, атмосферные пастели, наполненные живой вибрацией цвета.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей для зрителей старше 18 лет, 100 рублей для детей от 7 лет, 50 рублей для детей от 5 лет и пенсионерам. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

19 ноября

Премьера программы для детей «Жеребенок Равкин и Ко»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

«Жеребенок Равкин и Ко» – это история веселого жеребенка и его друзей Кобылы Милы и Старика Кулебякина, которые смогли благодаря своему трудолюбию и жизнерадостности попасть на арену Московского цирка. Они узнали, что настоящая дружба творит чудеса. А если очень захотеть, то сбываются даже самые заветные мечты.

Программа написана композитором Сергеем Сиротиным по мотивам сказок для детей современной писательницы Людмилы Улицкой.

Сергей Сиротин – профессор, член Союза композиторов России, автор вокально-хоровых произведений, произведений для симфонического и народного оркестров. С. Сиротин многие годы сотрудничал с камерным оркестром русских народных инструментов «Былина». Инструментованные им песни звучат практически в каждой программе оркестра.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 300-400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«КиноРоман» в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Республики, 78/1. Время: 12:00.

Хотите разбираться в отношениях мужчин и женщин? Приходите в библиотеку смотреть кино вместе с психологом-медиатором. Эта встреча для любителей посмотреть особое кино — короткометражку об отношениях мужчины и женщины — и поговорить: кто про сюжет, а кто про смыслы.

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Око дракона. Часть 1»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

В 11.00 и 14.00 приглашаем сделать оригинальный подарок с символом Нового года – Драконом. За два занятия мы создадим обложку и распишем ее акриловыми красками. Для мастер-класса необходимо принести блокнот в твердой обложке.

Вторая часть мастер-класса состоится 25 ноября.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей. 10+