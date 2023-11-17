В Сургуте завершили работы по кронированию деревьев

В Сургуте завершились работы по кронированию деревьев. Мероприятия выполнили на девяти улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

«В этом году специалисты бережно кронировали деревья на проспекте Мира, улицах Югорская, Энтузиастов, 30 лет Победы, Мелик-Карамова, Пушкина, Щепеткина, Сибирская и проезде им. Рубанко. Ближе к лету у деревьев будет красивая крона. Сургутяне уже могут это увидеть этот процесс на улицах 50 лет ВЛКСМ, Майская, 60 лет октября, где обрезка проходила в прошлом году», - отметили в пресс-службе администрации.

Главная цель кронирования - обезопасить жителей от несчастных случаев и омолодить деревья города, объяснили власти. Кронированию в основном подвергаются тополи, у которых хрупкие скелетные ветки. При порывах ветра они могут ломаться и падать на дороги, тротуары и парковки. На следующей год после кронирования деревья формируют новые побеги, которые обретают компактную зеленую крону.