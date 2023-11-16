Сургутяне смогут выиграть призыв, поучаствовав в квесте «Этнокультурные арт-объекты»

Историко-культурный центр «Старый Сургут», при поддержке Администрации города Сургута приглашает жителей и гостей города на увлекательное приключение по поиску арт-объектов, расположенных в разных уголках нашего города, отражающих культуру коренных народов Югры.

Квест проводится в рамках реализации инициативного проекта «Создание этнокультурных арт-объектов» в двух основных номинациях: «Городской знаток» и «Быстрее всех», а также в трех дополнительных: «Самое креативное фото», «Семейное фото» и «Братья наши меньшие». В рамках квеста участникам предстоит найти арт-объекты, установленные в городе, решать задачи и головоломки, связанные с ними, и открыть для себя новые грани культуры обских угров. Участники получат массу впечатлений и возможность выиграть ценные призы и памятные сувениры.

Квест пройдёт 2 декабря в 12.00, место сбора команд в историко-культурном центре «Старый Сургут» по адресу: ул. Энергетиков, 2. Принять участие в квесте могут команды от 2 до 5 человек. Заявки на участие принимаются до 27 ноября по адресу ул. Энергетиков, 2 в историко-культурном центре «Старый Сургут» с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, или на электронный адрес: starsurgut.excursion@mail.ru. Организаторы предоставляют всю необходимую информацию для успешного прохождения квеста, а также консультации по вопросам участия. Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 декабря в 17.00 в арт-резиденции «Квартира» по адресу: ул. Магистральная, 28.

Городской квест «Этнокультурные акт-объекты» станет отличной возможностью провести время с пользой, а также получить новые знания и впечатления. Приглашаем всех желающих!

Подробности в Положении о проведении конкурса-квеста на официальном сайте учреждения https://stariy-surgut.ru/posetitelyam/novosti/priglashaem-k-uchastiyu-v-gorodskom-konkurse-kvest/.

Дополнительная информация по телефонам: 24-78-39, 24-38-89, 24-17-44.