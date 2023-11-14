Четыре школы строятся в Сургуте

Сургут активно развивается, стремясь удовлетворить потребности жителей в доступном и качественном образовании. Для этого в городе строят сразу четыре новые школы – в микрорайонах 20А и 42, поселке «Голд Фиш» и жилом районе «Марьина гора».

В микрорайоне №42 новая школа, рассчитанная на 900 учащихся, уже построена. Ее возведением занималась компания «Сибпромстрой-Югория». Сейчас в здании идут пусконаладочные работы. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца ноября, и уже в следующем учебном году школа откроет двери для учеников.

В поселке «Голд Фиш» начальной школой-детским садом также занимается «Сибпромстрой-Югория». Там строительство в самом разгаре – пока выполнены подготовительные работы и каркас здания, сейчас ведутся работы с фасадом и кровлей. Ввести этот образовательный объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года.

«Администрация Сургута прорабатывает различные механизмы, рассчитываем, что девелоперы и застройщики нашего города последуют примеру ООО «Сибпромстрой-Югория» после того, как осуществится выкуп, и возьмут на вооружение себе данный механизм, поскольку строительство школ и объектов образования – это достаточно важная составляющая маркетинговой политики застройщиков, – прокомментировал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов. – Мы постоянно ведем работу о проработке соответствующих механизмов. Понимаем, что дефицит объектов образования в любом случае присутствует, но те примеры, которые на сегодняшний день есть, безусловно, позитивны».

В районе «Марьина гора» и микрорайоне 20А строятся общеобразовательные школы с безбарьерной средой на 900 и 1500 мест соответственно. Там работы начались недавно – подрядчики занимаются устройством фундамента.

«В нынешних сложных экономических условиях застройщики сталкиваются с разными трудностями, серьезными рисками, – отметил глава города Андрей Филатов. – При этом важно, что несмотря на все риски застройщики нацеливают усилия на достижение результата. Это базовый подход к работе наших партнеров. Здесь работаем сообща, поэтому надеюсь, все в итоге сложится хорошо и все четыре школы будут сделаны качественно и сданы в срок».

Стоит отметить, что за последние два года в Сургуте были построены и введены в эксплуатацию три новые школы (в 32, 33 и 39 микрорайонах), благодаря чему около трех тысяч детей получили возможность учиться в шаговой доступности от дома. Новые учебные заведения являются частью народной программы «Карта развития Югры», подчеркивающей приоритетность заботы о детях для Команды Югры.

При поддержке Администрации Сургута