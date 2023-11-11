Риелторы наблюдают снижение спроса на ипотеку среди сургутян

В Сургуте резко упал спрос на ипотеку. Это связано с увеличением первоначального взноса до 20%, а также с повышением ключевой ставки, из-за чего кредит выдается под 17% годовых. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

«Клиенты приходят на консультацию, высчитывают свой платеж, соизмеряют возможности. Кто-то отказывается, кто-то ждет», — рассказала журналистам телеканала руководитель агентства недвижимости в Сургуте Алена Ливитина.

Больше всего ипотекой интересуются граждане льготных категорий – для них ставка составляет 6%. Однако эксперты сомневаются, что программу продлят в 2024 году. По их мнению, льготные ставки сохранят для субъектов РФ с пониженным спросом на недвижимость, но среди них Югры нет.

По данным риелторов, без господдержки ежемесячный платеж на квартиру стоимостью четыре миллиона рублей составит около 60 тысяч – для многих сургутян это неподъемная сумма.