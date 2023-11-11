В Центре охраны материнства начал работу лечебно-диагностический кабинет офтальмологии

Сургутский Центр охраны материнства и детства открыл лечебно-диагностический кабинет для оказания офтальмологической помощи пациенткам, в том числе беременным высокой степени риска по материнской, перинатальной и младенческой смертности. Это первый опыт во всей России.

Специалисты кабинета оказывают высокотехнологичную офтальмологическую помощь на этапе прегравидарной подготовки, беременным с экстрагенитальной патологией (болезни сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, почек и мочевыводящих путей, эндокринные заболевания, опухоли и других), наблюдают пациенток во время беременности, при подготовке к родам.

«Высокотехнологичное оборудование, которым оснащен кабинет, позволяет проводить в амбулаторных условиях лазерные операции пациенткам, а также решать вопрос о методе родоразрешения. Открытие лечебно-диагностического кабинета позволило значительно сократить время ожидания беременными офтальмологической хирургической помощи», – подчеркнули в медучреждении.