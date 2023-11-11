В Ханты-Мансийске проходит ежегодный туристический форум

В Ханты-Мансийске проходит ежегодный окружной туристский форум «ЮграТур 2023».

Цель форума – демонстрация туристских возможностей муниципальных образований Югры и стимулирование роста внутренних, въездных и межмуниципальных поездок.

Форум является одной из ведущих площадок Уральского федерального округа для демонстрации, продвижения и реализации туристского продукта регионов России, организации деловых контактов профессионалов туристского и курортного комплексов, обсуждения актуальных проблем

и перспектив развития отрасли.

Экспозиция форума будет представлена семью выставочными и интерактивными площадками. Программа форума включает деловые мероприятия в формате круглых столов, панельных дискуссий, мастер-классов с привлечением спикеров федерального уровня.

Сургут в этом году презентует концепцию «Сургут вчера, сегодня, завтра». Туристический Сургут это и уже известные учреждения культуры и искусства, но также и набирающие популярность объекты ремесленнического направления и активного туризма. Перспективное же развитие туризма –создание новых объектов туристкой инфраструктуры, таких как НТЦ «ЮНИТИ ПАРК», Креативный кластер, Термальный лечебно-оздоровительный комплекс, Центр гастрономического туризма, запуск второго моста через реку Обь и развитие придорожной инфраструктуры, строительства транспортно-логистического комплекса и реализации других перспективных проектов.

На площадке форума можно познакомиться с описанной концепцией, мероприятиями учреждений культуры, а также работами сургутских мастеров Агентства креативных индустрий «КУЙ», «Обской кузницы», «Академии Стекла», «Колокола», «Карты сокровищ», поучаствовать в мастер-классах, приобрести тур у победителя окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры 2023», лучшего туроператора по внутреннему и въездному туризму округа – Туристическо-визового центра «Наш мир».