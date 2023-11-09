В Сургуте включили отопление в домах с многомиллионными долгами. Как сообщает пресс-служба «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС), задолженность жителей многоквартирных домов, перешедших на прямое обслуживание с ресурсоснабжающими организациями, превысила 48 млн рублей, управляющие же компании задолжали 14 млн рублей.

«Несмотря на многомиллионные долги, СГЭС произвели подключение жилых многоквартирных жилых домов в установленные графиком сроки, в полном объеме и без существенных замечаний», - отметили в пресс-службе организации.

В общей сложности к системе теплоснабжения подключили 85 домов в Западном и Центральном районах Сургута, а также три новостройки в микрорайоне «Марьина гора».