Свыше 80 сургутян обратились в травмбольницу с переломами и ушибами

Жители Сургута падают и получают травмы на улицах городах. Уже свыше 80 человек обратились в Сургутскую травматологическую больницу с переломами и ушибами. По сравнению с прошлым годом число пострадавших выросло, сообщили «Вестнику» в пресс-службе медучреждения.

«Первые 83 человека попали в травмпункт из-за гололеда, в том числе 39 детей - лечатся амбулаторно, в стационаре находятся трое человек - все взрослые. Для сравнения за тот же период прошлого года - 70 было амбулаторных случаев, в том числе 26 детей. В стационаре лежало четверо - все взрослые», - рассказали представители сургутской травмы.

Там добавили, что чаще всего сургутяне ломают запястья, плечи, предплечья, лодыжки и ребра. При этом гололед наиболее опасен для пожилых людей. С возрастом кости становятся хрупкими, и повышается вероятность переломов.