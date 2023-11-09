В Сургуте водитель «Нивы» получил травмы во время ДТП

Накануне, 8 ноября, в Сургуте на пересечении улиц Югорский тракт − Заячий остров 53-летняя женщина устроила ДТП с пострадавшим. В аварии получил травмы водитель Нивы.

«Около 16:40 на пересечении улиц Югорский тракт - Заячий остров в городе Сургут, 53-летняя женщина, управляя «Mini Cooper», при выезде на дорогу с прилегающей территории, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «CHEVROLET», под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Нивы получил травмы», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.