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За все лучшее: сургутян призывают голосовать за главные проекты 2023 года и перспективы на 2024

Жители Сургута смогут выбрать ключевые проекты на 2024 год

За все лучшее: сургутян призывают голосовать за главные проекты 2023 года и перспективы на 2024
Фото: администрация Сургута

Жителей Сургута приглашают к участию в голосовании за главные проекты 2023 года и ключевые приоритеты на 2024 год. Опрос проводится на региональной платформе «Открытый регион – Югра» и будет доступен до 19 ноября по ссылке на сайте портала.

В список достижений текущего года, которые можно поддержать, включены разноплановые проекты, охватывающие культурное наследие, спортивные мероприятия и инфраструктурные улучшения. К ним относятся, в частности, музыкальные фестивали «60 параллель» и «Летние филармонические сезоны», обширная программа ремонта дорог, фестиваль «Мангазейский ход», открытие Школы креативных индустрий, восстановление исторической усадьбы купца Клепикова, чемпионат по самолетному спорту и проект освещения четырех городских транспортных узлов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, среди перспективных проектов от Сургута на 2024 год заявлены пять:

– объекты инженерной инфраструктура НТЦ;

– реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод;

– заключение соглашений по комплексному развитию территорий в Пойме – 1;

– сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного, Центрального и Восточного районов;

– комплексная актуализация документов стратегического планирования и корректировки генерального плана города.

«На следующий год считаю, что важным проектом является реконструкция КОС. Этот проект имеет большое значение для города, – рассказал член молодежной палаты при думе города Сургута Николай Пермяков. – Сургут активно растет, появляются новые микрорайоны и застройки. В связи с этим возникает нагрузка на существующую систему, которая была создана много лет назад. Чтобы город мог развиваться еще быстрее, необходима реконструкция данной системы. Важно, чтобы все жители принимали участие в голосовании и обсуждении, потому что каждый голос имеет значение. Это поможет нам понять, какие потребности и какие изменения необходимы для муниципалитета».

В голосовании приняли участие более 3 500 сургутян. Пока наибольшую поддержку в категории главных достижений получила дорожная кампания – она набирает более 19 процентов голосов. Что касается планов на 2024 год, то 38 процентов опрошенных выразили поддержку проекту по улучшению системы ливневой канализации для ключевых районов Сургута.

Отдельное обсуждение на портале «Открытый регион – Югра» посвящено определению основной темы для 2024 года в Югре. Подходящий к концу 2023 год был посвящен теме взаимопомощи, благотворительности и волонтерства. Предложения по новой теме принимаются до 19 ноября. Инициативы, выдвинутые жителями, рассмотрит экспертная группа, цель которой – выбор наиболее востребованных идей. Завершающий этап голосования запланирован на 22 ноября, когда участники смогут отдать предпочтение одной из тем, предложенных экспертами. Итоги будут объявлены 29 ноября.

Тематику на следующий год, которая соберет достаточно голосов и при этом будет актуальна моменту, озвучит губернатор Югры Наталья Комарова в рамках ежегодного отчета о работе правительства региона, инвестиционного послания и обращения к депутатам и жителям автономного округа. Оно состоится в конце ноября.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 10:17, просмотров: 138, комментариев: 0
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