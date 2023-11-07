В Сургуте пройдет показ немого фильма с озвучкой от местной музыкальной группы

В эту субботу, 11 ноября в культурном центре «Порт» в рамках проекта «Кинопорт» электронно-экспериментальный дуэт «Очки здоровья» живьём озвучит легендарную классику - немой экспериментальный кинофильм 1929 года «Человек с киноаппаратом» советского режиссёра Дзиги Вертова.

В рейтинге журнала «Sight & Sound» (опросившего почти тысячу кинокритиков) «Человек с киноаппаратом» назван восьмым в списке лучших фильмов (и лучшим документальным фильмом) всех времён. Фильм составлен из коротких документальных фрагментов, изображающих хаотичную жизнь современного города: движение транспорта и людей, труд рабочих на промышленных предприятиях, культурные мероприятия, медицинские учреждения. Здесь представлена подлинная энциклопедия операторских и монтажных техник: скошенные углы, съёмка в отражении, покадровая и ускоренная съёмка, совмещение двух и более изображений на одном кадре и так далее. На протяжении долгого времени Вертов и Кауфман с разнообразных ракурсов снимали на улицах Одессы, Киева и Москвы всё, что представлялось им интересным. На базе отснятого материала жена режиссёра Е. Свилова смонтировала практически абстрактный в своей бессюжетности фильм.

Живое музыкальное сопровождение к ленте исполнит сурутский дуэт «Очки здоровья», совмещающий живую и электронную музыку и активно экспериментирующий со звуковыми эффектами и устройствами. Зрителей ждёт максимально экспериментальный саундтрек к одному из самых экспериментальных фильмов.