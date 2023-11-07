440 тополей обрезали в Сургуте в этом году

В Сургуте прошла массовая обрезка тополей. В этом году специалисты кронировали 440 деревьев на проспекте Мира, улицах Югорская, Энтузиастов, 30 лет Победы, Мелик-Карамова, Пушкина, Щепеткина, Сибирская и проезде им. Рубанко, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Такая мера необходима для нормального дальнейшего роста деревьев и обеспечения безопасности окружающих. Метод обращения не вредит зеленому насаждению, так как осенью у тополей прекращаются все процессы жизнедеятельности», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что в прошлом году обрезку тополей проводили на улицах 60 лет октября, 50 лет ВЛКСМ, Майская.