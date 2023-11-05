В Сургуте установили теплые общественные уборные в экопарке

В Сургуте открыли новые общественные туалеты с отоплением в парке «За Саймой». Об этом рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«Все их официально запускаем в работу, но пока они еще будут работать в тестовом режиме. Модули оснащены двумя кабинами — мужская, женская совмещенная и кабина для людей с ограниченными возможностями совмещена с комнатой матери и ребенка», — прокомментировала она.

Отмечается, что уборка будет производиться четыре раза в день. Нечистоты будут убраны с помощью ассенизаторской машиной, чтобы не загрязнять природу. Вход в них будет осуществляться по банковской карте, однако плата не взымается. Это одна из антивандальных мер. Помимо этого, в районе туалета установлены четыре камеры с круглосуточной записью, а внутри объекта разместили сигнализации.

«Везде на оборудовании стоят специальные датчики, которые в случае повреждений срабатывают сигнализацией. Сигнал также уходит в эксплуатирующую организацию», — подчеркнула директор МКУ.