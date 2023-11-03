В Сургуте в очередной раз определили лучших учителей города

В Сургуте определены победители муниципального этапа конкурса «Учитель года». Торжества по этому поводу и награждение прошли 27 октября в театре Сургутского государственного университета. Борьба за звание лучшего учителя нашего города стартовала 25 сентября. Заочный и очный этапы прошли на площадках разных школ и детсадов города, в них приняли участие около 100 учителей из 60 образовательных учреждений.

«Хочу сказать огромное спасибо команде департамента образования за то, что сохраняется высокий уровень этих конкурсов и энергия, которой они наполнены, – обратилась к участникам и победителям конкурса заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Огромные слова признательности руководителям образовательных учреждений и управленческим командам, потому что успех, инициатива и желание участвовать очень сильно поддерживается именно вами. Это важный показатель профессионализма коллективов учреждений и готовности педагогов участвовать в соревнованиях и представлять город.

Слова признательности нашим партнерам, профессорско-преподавательскому составу Сургутского государственного и Сургутского педагогического университетов. Ну и конечно, самые главные слова вам, уважаемые конкурсанты, а также вашим семьям, родным и близким, которые вас поддерживали. Вы вписали свои имена в историю сургутского образования в год Педагога и Наставника. Это дает мощный импульс к развитию. Это вклад в ваше портфолио, в ваше профессиональное развитие. Отдельные аплодисменты нашему ученическому жюри. Ребята, мы гордимся вами! Передаю также слова поздравления от главы города – Андрея Сергеевича Филатова».

Чтобы подготовить педагогов к борьбу за звание «Учитель года» в Сургуте с 20 сентября по 13 октября прошли разнообразные консультации, мастер-классы, круглые столы и психологические тренинги.

«Задача конкурса – показать душу современного педагога, показать, как он любит и знает свой предмет, как он умеет достучаться до сердца каждого ребенка, – рассказала председатель жюри конкурса «Учитель года – 2023», доктор педагогических наук и преподаватель СурГУ Вера Повзун. – Наша победительница работает в уникальной организации – гимназии «Лаборатория Салахова», там очень амбициозные и очень профессиональные педагоги. Главная сила гимназии в том, что они помогают друг другу, эта команда и привела ее к победе. И конечно, ее уникальная душевная организация, умение слышать ребенка, слушать его, умение преподнести русское слово так, что урок становится интересным и занимательным. У ребят появляется желание знать его лучше, а это главная награда учителя».

А победителем «Учителя года – 2023» в Сургуте действительно стала преподаватель русского языка и литературы гимназии «Лаборатория Салахова» Алена Сурикова. Она вместе с другими победителями и призерами (всего было десять номинаций) представит Сургут на региональном этапе – конкурсе «Педагог года Югры – 2024». Более того, ей предстоит бороться за почетный титул в «родных стенах» – именно Сургут станет площадкой для проведения окружного конкурса в 2024 году.

Победители основных номинаций конкурса «Учитель года – 2023» в Сургуте:

«От сердца к сердцу» – Любовь Горх, воспитатель детсада №40 «Снегурочка»

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» – Михаил Лукьянов, преподаватель ОБЖ школы №1

«Самый классный классный» – Евгения Доценко, учитель иностранного языка школы №22

«Педагог-наставник года» – Гульшат Шамсутдинова, методист школы №46

«Учитель-дефектолог года» – Юлия Шалева, учитель-логопед детсада №78 «Ивушка»

«Педагог-психолог года» – Юлия Кравченко, педагог-психолог детсада №26 «Золотая рыбка»

«Сердце отдаю детям» – Кирилл Баранцев, учитель физкультуры и педагог допобразования школы №25

«Воспитатель года» – Татьяна Абрамова, воспитатель детсада №18 «Мишутка»

«Педагогическая надежда» – Любовь Гризлюк, учитель русского языка и литературы школы №10

При поддержке Администрации Сургута