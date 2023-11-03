Как в Сургуте строятся новые городские трассы

В 2023 году в Сургуте были выделены деньги на семь объектов дорожной инфраструктуры. Из них до конца года должны быть достроены четыре, один из них – по концессии. Как обстоят дела по этому направлению городской политики – обсудили участники заседания штаба по строительству под председательством главы Сургута Андрея Филатова.

Поводы для оптимизма имеются. «Получается. Строим. Думаю, что следующий год тоже будет не менее результативным, – обратился к участникам встречи Андрей Филатов. – В декабре публично сформируем планы после принятия бюджета. Уверен, что с намеченными задачами справимся. Инфраструктура отношений подрядчиков в городе сложилась и достаточно ответственная. Они сегодня здесь и вместе с нами решают вопросы по достижению целей муниципалитета. Спасибо коллегам за работу и вовлеченность».

На момент выхода в печать этого выпуска «НГ» уже должен быть завершен новый проезд от улицы Островского вдоль Сургутской травматологической больницы. Также уже закончено строительство дороги к будущему большому району «Марьина гора». Продолжена дорога на улице Усольцева от улицы Есенина до Тюменского тракта, причем ее сделали вместе с инженерными коммуникациями, и это будет один из примеров т.н. «контракта жизненного цикла».

«По контракту жизненного цикла подрядная организация выполняет проектно-изыскательские работы, после получения экспертизы приступает к строительно-монтажным. И по окончании строительства, ввода объекта производит его эксплуатацию, – объяснил суть механизма директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок. – В данном случае компания «Северавтодор» будет эксплуатировать объект до 2027 года. То есть после создания объекта он является городским имуществом, но обслуживает его компания-застройщик».

Первый участок дороги, выполненный в рамках концессии, появился в Сургуте в этом году – это новая часть Комсомольского проспекта. В рамках проекта девелопер также реконструировал инженерные сети (электро-, тепло- и водоснабжение и водоотведение), ливневую канализацию, а также обеспечил дорогу новыми остановочными павильонами, светофорами и дорожными знаками.

«Концессия, контракт жизненного цикла – это формы создания объектов опережающим методом. Это механизмы, которые помогают городу получить объект сегодня, когда назрела необходимость в его создании, а рассчитаться «завтра», в ходе установленного промежутка времени, – рассказал о плюсах подобных инструментов глава Сургута. – И еще при условии содержания объекта тем, кто его создавал. Организация, в свою очередь, зная об этом, вкладывает максимум усилий, чтобы минимизировать затраты на ремонт. Такие практики в Сургуте сформировались. В большей степени мы считаем, что у нас получилось. Время покажет. Если механизм концессии во всех своих объемах заработает, не только в создании объекта, но еще и в части содержания, мы будем обсуждать тиражирование практик».

Если говорить о тех дорожно-строительных проектах, что находятся в стадии реализации, то крупнейший и важнейший из них – трасса, которая соединит будущий район инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» с улицами Энгельса и Никольской. Ее завершат в следующем году. Город также готовится выставить на торги проект по строительству нового участка улицы Тюменской – от Сосновой до Монтажников, также с завершением в 2024 году. Контракт по продлению улицы Усольцева от Шидловского до Семена Билецкого уже завершен, стройка продлится до 2025 года, и она обеспечит транспортные нужды микрорайонов 40-41-42 и новой школы. И хорошая новость для жителей 25-го микрорайона – долгожданный проезд Мунарева в окончательном виде предстанет не в 2025, как изначально предполагалось, а в 2024 году.

При поддержке Администрации Сургута