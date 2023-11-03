Власти Сургута оценили новый участок дороги по улице Усольцева

В Сургуте строительство дороги по улице Александра Усольцева готово на 99%. Сейчас проходит приемка выполненных работ, позже планируется само содержание объекта. Подчеркнем, что это первый объект в городе, построенный по контракту жизненного цикла.

«АО «ГК «Северавтодор» завершает работы с опережением сроков и планирует ввести объект 1 декабря. У комиссии вопросов по объекту на сегодня не возникло. Запускаемый в эксплуатацию участок ул. Усольцева должен улучшить транспортную доступность к железнодорожному району города. Но это только первый этап по созданию новой транспортной артерии города. В перспективе в несколько этапов планируется проектирование и строительство продолжения этой дороги вплоть до улицы Аэрофлотской», – рассказал глава Сургута Андрей Филатов.

Ожидается, что улица Усольцева по завершению ее строительства разделит автомобильные потоки, идущие с северной части города, а также разгрузит Грибоедовскую развязку.

«Протяженность дороги 760 метров, здесь устроена велодороджка, пешеходные дорожки. Уложен асфальтобетон нашего собственного производства в три слоя. Дорога будет служить долго, мы будем продолжать ее обслуживать на протяжении ближайших четырех лет. Надеемся, что в процессе эксплуатации проблем не возникнет. Гарантия на асфальтобетонное покрытие шесть лет», – сообщил директор Филиала № 3 АО «ГК «Северавтодор» Никита Ширяев.

Представители Команды Югры также оценили новый участок дороги. «Этот объект актуальный, потому что появились жилые дома. Мы видим, что он будет разгружать микрорайон с улицы Есенина. Сейчас здесь утром и в вечерние часы достаточно напряженная обстановка. Поэтому дорога очень своевременная и полезная для людей. Дальше пойдет развитие с выходом на Билецкого, Аэрофлотскую», – подчеркнул депутат Тюменской областной Думы Валерий Голодюк.

Стало известно, что в городе уже заключили муниципальный контракт от улицы Шидловского до Билецкого, в том числе для обеспечения подъездных путей к школе в 42 микрорайоне. А также в планах строительство дороги от улицы Есенина до улицы Шидловского в продолжение улицы Усольцева. И проектируется участок от улицы Билецкого до Аэрофлотской.