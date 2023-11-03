В Сургуте на некоторых дорогах установят тросовые ограждения от ДТП

Жители Сургута заметили установку тросового ограждения на дороге в районе бывшего кинотеатра «Аврора». По словам администрации, это часть плана по оснащению четырехполосных автомобильных магистралей.

«Было принято решение об устройстве систем разделения встречных потоков на четырехполосных автомобильных дорогах для исключение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также профилактики возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий», – подчеркнули в мэрии.

Отмечается, что подобные установки появятся на участках от улицы Профсоюзов до кольца ГРЭС, от улицы Островского до улицы Маяковского, вблизи с аэропортом. Кроме того, в 2023 году планируется установка делиниаторов на улицах Мелик-Карамова в районе домов №39 и № 41/2 и Пушкина в районе домов № 3 и № 8.