Сургутских подростков обвиняют в грабеже, разбое и вымогательстве

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков. Они оказались под стражей за похищение у знакомого телефона и вымогательство денег. Обвиняемые угрожали потерпевшему ножом, сообщает СКР по Югре.

«По версии следствия, обвиняемые открыто похитили у знакомого мобильный телефон, а после этого вымогали у потерпевшего деньги, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований или обращения за помощью в правоохранительные органы. На следующий день обвиняемые пришли на работу к потерпевшему и, угрожая ножом, стали требовать от него незамедлительной передачи денег. Когда потерпевший вызвал полицию, обвиняемые ушли, но позже были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», − говорится в сообщении.

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение в грабеже, разбое и вымогательстве.