В Сургуте задержали курьера телефонных мошенников

В Сургуте полицейские задержали 40-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение тяжких преступлений. Он подозревается в мошенничестве. По версии полиции, мужчина забирал деньги у пенсионерок Сургута и переводил их аферистам.

Одной из пострадавших стала 83-летняя женщина. Она рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в котором пострадал человек. Для его лечения требовалось 120 тыс. рублей. Пенсионерка, следуя инструкциям мошенникам, передала деньги приехавшему за ними курьеру.

От действий аферистов также пострадала 87-летняя сургутянка. В конце июля мошенники выманили у нее 70 тыс. рублей по аналогичном схеме.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что неработающий злоумышленник искал случайные заработки в одном из мессенджеров, выполнял поручения, оставлял 10% от суммы себе, а остальные денежные средства переводил на указанные кураторами счета», - рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.