Югорчанин украл телефон у знакомого, чтобы выручить деньги на поездку на похороны

Житель Сургутского района украл телефон, чтобы поехать на похороны к дяде. Нанесенный ущерб оценили в 13 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал, что своровал гаджет у своего знакомого во время застолья. Мужчина надеялся, что собутыльник подумает, что потерял смартфон. Телефон нарушитель продал, а на вырученные деньги отправился на похороны.

Стоит отметить, что ранее житель Сургутского района неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает ОМВД России по Сургутскому району.