Онкологи ОКБ Сургута спасли 59-летнюю пациентку

В сургутской ОКБ врачи провели одну из самых сложных операций по удалению редкой злокачественной опухоли в брюшной полости. Благодаря профессионализму, они спасли 59-летнюю пациентку с перитонеальной мезотелиомой, рассказал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Во время операции врачи удалили всю париетальную брюшину (выстилающую стенки брюшной полости), а также метастазы с висцеральной брюшины (покрывающей внутренние органы). Затем в брюшную полость установили дренажи и провели сеанс гипертермической интраперитонеальной химиотерапии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42–43 °C», − поделился глава ведомства.

Операция длилась 6,5 часов. Через две недели пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.