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Сургутские врачи выполнили уникальную операцию при редкой злокачественной опухоли

Онкологи ОКБ Сургута спасли 59-летнюю пациентку

Сургутские врачи выполнили уникальную операцию при редкой злокачественной опухоли
Фото: vk.com/aadobrovolskii

В сургутской ОКБ врачи провели одну из самых сложных операций по удалению редкой злокачественной опухоли в брюшной полости. Благодаря профессионализму, они спасли 59-летнюю пациентку с перитонеальной мезотелиомой, рассказал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Во время операции врачи удалили всю париетальную брюшину (выстилающую стенки брюшной полости), а также метастазы с висцеральной брюшины (покрывающей внутренние органы). Затем в брюшную полость установили дренажи и провели сеанс гипертермической интраперитонеальной химиотерапии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42–43 °C», − поделился глава ведомства.

Операция длилась 6,5 часов. Через две недели пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 123, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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