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Сургутян приглашают проверить знание Конституции

Сургутяне могут проверить свои знания о Конституции до 25 ноября

Сургутян приглашают проверить знание Конституции

В Сургуте проходит онлайн-конкурс на знание Конституции РФ «30 лет Конституции – проверь себя!». Проверить свои знания могут граждане России от 18 лет, в срок до 25 ноября 2023 года и только один раз.

Призовой фонд – 1 500 000 рублей.

Как участвовать:

1.Зайдите на сайт по ссылке: https://constitution.er.ru либо по QR-коду

2.На сайте есть отсылка на предварительное изучение Конституции.

3.Нажмите плашку – «начать тестирование». Пройдите регистрацию.

4.Начните тестирование. В тесте 10 вопросов, на ответы отводится 10 минут. К каждому вопросу предложено несколько вариантов ответов, лишь один из них является верным. Если время вышло, то тестирование прекращается.

5.По окончании на электронную почту, которую Вы указали при регистрации, будет выслан сертификат участника с указанием результатов тестирования.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 101, комментариев: 0
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