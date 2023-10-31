​Настоятель римско-католической церкви Сургута Марэк Ящковски предложил отпраздновать День святых по-другому

Настоятель римско-католической церкви Сургута Марэк Ящковски ответил, является ли Хэллоуин католическим праздником.

«Некоторые считают, что Хэллоуин – католический праздник. Ничего подобного. Церковь очень конкретно и радикально противится этому празднику. Это древние, какие-то языческие традиции, которые никак не связаны с христианством», – подчеркнул отец Марэк Ящковски.

Интерес к празднику настоятель храма объяснил тем, что людей привлекает нечто таинственное и вечное, чувствуют связь с этим: «Кто-то говорит, что в таких играх и весельях нет ничего такого. Но можно устроить какие-то забавы в другой день, которые никак не будут связаны с духовной жизнью. Можно назвать по-другому. В католических приходах, например, организовывают Бал всех святых – дети должны одеться и выглядеть как какой-то святой, рассказать его биографию. Это гораздо лучше, чем смотреть на каких-то непонятных духов».

Ранее благочинный города Сургута отец Антоний Исаков высказал свое мнение о том, следует ли православному человеку праздновать Хэллоуин или Тыквенный спас.