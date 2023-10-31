Сургутская ГРЭС увеличила производство электроэнергии

В период с января по сентябрь 2023 года Сургутская ГРЭС-2 увеличила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9% до 24,1млрд. кВт.ч.

Увеличение выработки Сургутской ГРЭС-2 произошло преимущественно во II и III квартале текущего года в связи с крупными ремонтами прочего генерирующего оборудования в Тюменском и Уральском регионах. Во II квартале 2023 года выработка станции выросла на 10% к предыдущему году, в III квартале на 14%.

Производство тепловой энергии в январе-сентябре 2023 года в сравнении

с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 4,0% и составило 565,630 тыс. Гкал.