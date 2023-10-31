Пять человек пострадали в единственном ДТП за сутки в ХМАО

В Югре за минувшие сутки произошло одно ДТП с пострадавшими. Травмы получили сразу пять человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 30 октября на ул. Нефтеюганское шоссе в Сургуте. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, движущимся во встречном направлении. После этого Camry отбросило на припаркованную Toyota Corolla.

«В результат ДТП виновник автоаварии, три его пассажира, а также пассажирка Hyundai получили травмы. Стоит отметить, что в момент автоаварии пассажиры, находящиеся в Camry, не были пристегнуты ремнями безопасности», - отметили в пресс-службе ведомства.