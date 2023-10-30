Сургутян приглашают на мероприятие «Ночь искусств в Художественном» 3 ноября

3 ноября с 18.00 до 21.00 Сургутский художественный музей приглашает жителей и гостей города принять участие в акции «Ночь искусств в Художественном». Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».

Выставки, мастер-классы, игровые экскурсии, интерактивные зоны, концерт и другие интересные активности – вот что ждет дорогих посетителей в эту «ночь»!

Также во время акции Художественный с радостью представит премьерные мероприятия: квест для детей «Огонь, вода и медные трубы» и киновикторину «Искусство и советский кинематограф».

Посетить мероприятие можно по адресу: 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3-й этаж.