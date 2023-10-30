Югорский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Сургутский спортсмен Рахман Тавмурзаев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Чемпионат мира U-23 по вольной и греко-римской борьбе прошел с 26 по 29 октября в Тиране (Албания). В нем участвовали борцы из 57 стран, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Россию и Сургут достойно представил Рахман Тавмурзаев. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1, в весе до 63 кг завоевал золотую медаль в спортивной греко-римской борьбе», - говорится в сообщении.

Рахман Тавмурзаев занимается под руководством заслуженного тренера России Александра Кадочкина. Юный спортсмен уже является чемпионом России до 23 лет.