СК проверит водителя, сбившего девочку в Сургуте

Жительница Сургута обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по факту ДТП, в котором пострадала ее дочь. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

«Мать девочки, получившей травмы в результате ДТП в Сургуте, через СМИ обратилась к председателю СК России. По словам женщины, водитель, сбивший ее дочь, утверждает, что девочка шла на красный сигнал светофора, но женщина нашла свидетелей, которые говорят об обратном. Пострадавшая в настоящее время находится в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку. Доклад в ходе проверки и установленных обстоятельствах представят Бастрыкину.