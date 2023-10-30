В ОКБ Сургута появится новый главврач

Общественный отбор претендентов на должность главного врача Сургутской окружной клинической больницы продолжается. В голосовании приняли участие 2 282 сотрудника, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Так, голоса распределились следующим образом:

1. Краснов Евгений Анатольевич, заместитель главного врача по хирургической помощи СОКБ - 92,331 % голосов за кандидата;

2. Нохрин Александр Владимирович, главный врач БУ «Лангепасская городская больница» - 5,434% голосов за кандидата;

3. Пелевин Александр Рудольфович, главный врач БУ «Сургутская районная поликлиника» - 1,096 % голосов за кандидата.

1,139 % воздержались.

Теперь кандидатуры рассмотрит общественный совет при Депздраве Югры. После этого решение о назначении главврача Сургутской ОКБ будет приниматься правительством региона.

Напомним, на первом этапе комиссия Депздрава Югры из пяти претендентов, подавших документы, допустила троих кандидатов.