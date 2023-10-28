Отношение к реформе маршрутной сети Сургута у читателей siapress.ru ухудшается

Спустя несколько месяцев после запуска новой маршрутной сети в Сургуте отношение горожан к реформе общественного транспорта — делу, безусловно, серьезному и необходимому — ухудшается: об этом свидетельствует традиционный опрос на siapress.ru, который прошел в октябре.

Так, об отрицательной оценке говорят 64 процента респондентов, причем у 20 процентов оно как было негативным, так и осталось, а вот почти 44 процента заявили, что снизили свою оценку реформы. Оптимистов меньше — только каждый пятый: 11,2 процента поменяли свою точку зрения в сторону позитива, а 9,6 процента уверили, что с самого начала относились к инициативе городских властей положительно.

Заметим, что городские власти не останавливают работу по отладке системы: изучая общественное мнение, работая с обращениями сургутян, мэрия вносит корректировки в маршрутную сеть, запускает дополнительные маршруты, изменяет существующие.

Одно из крупных нововведений произошло буквально на днях: курировать общественный транспорт в должности руководителя СПОПАТ отправился главный хозяйственник города Кирилл Киселев: о его отставке с поста главы департамента городского хозяйства siapress.ru сообщал в начале недели.