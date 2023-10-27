Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

28 октября

Фестиваль этнической музыки «Музыка Открывает Хорошее»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 19:00.

С 27 по 29 октября в Культурном центре «Порт» в третий раз пройдет фестиваль этнической музыки «МОХ».

Трехдневный фестиваль этнической музыки «Музыка Открывает Хорошее» представит зрителям многообразие и величие музыкальных традиций России и соберет на площадке культурного центра «Порт» интереснейших представителей современной фолк-сцены.

Гостей ждет насыщенная программа: море музыки, театральные постановки, прекрасный и глубокий по содержанию саунд, состоящий из бесконечно разнообразного звучания всевозможных музыкальных инструментов, электронного звука и завораживающих уникальных вокальных данных исполнителей.

В этом году на фестивале выступят музыкальные коллективы «Wooden Rifle» (Санкт-Петербург), «Spieleband» (Омск), дуэт Сергея Козлова (Интухэ) и Михаила Чащина (Тобольск - Тюмень), а также музыкальный спектакль «Олеся» сургутского «Летучего театра».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Хэллоуин в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

28 октября приглашаем в Невесомость отметить страшный русский праздник Хэлоуин на горячее мощное и громкое кровавое пати во главе с самой ужасной группой Урала – екатеринбуржцами THE BLOOD DAIRY, а также местными вурдалаками из SWEET GIFT.

The Blood Dairy – alternative metal band из Екатеринбурга, который не боится экспериментов и замешивает в кровавый музыкальный коктейль всё, что только возможно, начиная с панка и заканчивая индастриалом.

Sweet Gift – этих граждан вы все прекрасно знаете: очень сладенький подарочек к любому достойному празднику, особенно к такому.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 400 рублей, в день мероприятия – 500 рублей. 16+

Спектакль «Слон и птичка»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

В этой удивительной истории, рассказанной бродячими актерами, добрый слон Хортон заменяет собой птичку – легкомысленную Мэйзи, которая утомилась высиживать яйцо и улетела из гнезда в поисках славы. Взгромоздившись на дерево, Хортон мужественно выполняет свой «материнский» долг, несмотря на непогоду, насмешки зверей и совершенно невероятные обстоятельства. Птичка Мэйзи с опозданием осознаёт свою ошибку.

Спектакль БУ «Няганский театр юного зрителя» по стихотворению Доктора Сьюза. Автор инсценировки и режиссер – Андрей Ушаков.

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03, +7 (3462) 63 71 95. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

29 октября

Выставка «Сквозь время»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Галерея «Стерх» представляет творчество членов Союза художников РФ Сергея и Елены Прудниковых, отца и дочери (Чита – Санкт-Петербург) – живопись 1970-90-х и графика 2010-х годов. Произведения создавались в разные времена («застой», перестройка, 1990-е годы, наши дни) и отразили их приметы.

Показ творчества советских художников, представляющих региональное искусство – редкость для Сургута. Один из них – читинский мастер Сергей Прудников (1948-2002). Его работы представлены в дальневосточных музеях. Пожалуй, самая яркая тема Прудникова – «художник в мастерской», про ценность творчества, высокое служение искусству, удивительный мир мастерской ХХ века. Живопись и романтическая, и суровая, и театральная по духу.

Связь с искусством того времени и регионом сохраняет художница Елена Прудникова. Она окончила с Золотой медалью Российскую академию художеств. Получала награды за участие в международных выставках пастели. Её жанры – женский портрет, городской пейзаж. Её темы – паузы жизни, соседство старого и нового, мир молодых людей. Мастерские, эффектные, атмосферные пастели, наполненные живой вибрацией цвета.

Выставочный проект «Сквозь время» показывается в разных городах. В сургутской экспозиции – более 50 произведений.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей для зрителей старше 18 лет, 100 рублей для детей от 7 лет, 50 рублей для детей от 5 лет и пенсионерам. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Страноведческая гостиная «Под вечно синим небом Монголии»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 16:30.

Монголия — впервые на встрече «Страноведческой гостиной».

Ольга Мыслицкая, организатор авторских туров в России и за рубежом, популяризатор здорового образа жизни, расскажет о своём путешествии в Монголию.

Со слов Ольги, Монголия — это:

чистый климат;

сон на высоте 1500м над уровнем моря;

неповторимая местная натуральная пища, приготовленная качественно и с любовью;

просторные пейзажи и виды безграничного неба с летящими ястребами;

невероятно красивые цветочные луга и аромат разнотравья;

Здесь можно на время забыть о суете больших городов и про транспорт, и вместо него пересесть верхом на лошадь.

Телефон для справок: 28-56-93 (135). Вход свободный. 12+

Музейное занятие «Оленьими тропами»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Что значит северный олень для народа ханты? Расскажем на нашем ближайшем занятии, а также раскроем много новых и интересных фактов об этом удивительном животном.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+