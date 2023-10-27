Депутатский корпус высоко оценил темпы возведения дорог в Сургуте

Председатель Думы Сургута Максим Слепов высоко оценил работу администрации в части строительства дорожной сети в новых микрорайонах. Например, только в этом году были выделены средства на строительство семи объектов инфраструктуры. Среди них: участок автомагистрали по проспекту Комсомольскому, подъездной путь к ЖК «Марьина Гора», дорога с инженерными сетями по улице Усольцева.

«Мы фактически формируем дорожную инфраструктуру в новых микрорайонах. Поэтому город получает системное развитие в этих направлениях. Отрадно и то, что есть объекты, в частности, проезды по проезду Мунарева и Островского у травмцентра. Это наши старые долги, в течение 15 лет мы говорили об этих проездах, это наказы избирателей и сегодня они практически выполнены. Очень приятно, что работа в Сургуте идет планомерно. Вместе приложим максимум усилий, чтобы все намеченные объекты были завершены в следующем году», – отметил Максим Слепов во время заседания городского штаба.

В следующем году город реализует не менее масштабный проект – дорогу, которая соединит территорию Научно-технологического центра с улицами Энгельса и Никольской. Также ведутся работы по выполнению работ еще на двух участках.

«Мы бюджет 2024 года готовим так, чтобы все заявленные проекты, которые мы нашей командой реализуем, сохранить с той же динамикой. И такой бюджет будет предложен на рассмотрение депутатам», – резюмировал глава Сургута Андрей Филатов.